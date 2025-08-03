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الجوازات تُيسر الإجراءات للحالات الإنسانية وكبار السن

11:14 ص الأحد 03 أغسطس 2025

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ إجراءات تيسيرية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين والمترددين، لا سيما الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز منظومة أمنية متكاملة.

ورصدت الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات عددًا من الحالات الإنسانية، حيث تم استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، تقديرًا لظروفهم الصحية والاجتماعية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار نهجها في تسهيل استخراج المستندات الرسمية عبر المواقع الشرطية، باعتباره أحد ثوابت المنظومة الأمنية الحديثة، التي تضع راحة المواطن وكرامته في صدارة أولوياتها.

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كبار السن الجوازات وزارة الداخلية
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