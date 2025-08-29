عاطل يستغل 19 طفلًا في التسول.. والداخلية تتدخل

كتب - عاطف مراد:

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط عاطل له معلومات جنائية؛ لاتهامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في منطقتي مدينة نصر أول وثان بالقاهرة.

وضُبط المتهم وبصحبته 19 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول. وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه غير المشروع في استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب شخصية.

واتُخذت الإجراءات القانونية، كما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.