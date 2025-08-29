ضبط 120 ألف مخالفة مرورية و 160 سائقًا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وردع التجاوزات على الطرق والمحاور الرئيسية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 119,245 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2,252 سائقًا، وتبين إيجابية 143 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي الوقت ذاته، واصلت الحملات جهودها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,091 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، وعدم توافر معايير الأمن والمتانة، إلى جانب فحص 177 سائقًا تبين إيجابية 17 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وتمكنت القوات من ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على 3 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.