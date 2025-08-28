تكدس مروري أعلى المحور نتيجة حادث تصادم جماعي
06:28 م الخميس 28 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي:
شهد محور 26 يوليو حادث تصادم جماعي بين 4 سيارات مساء الخميس.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث تصادم.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام 4 سيارات في الاتجاه القادم من أكتوب إلى ميدان لبنان.
تسبب الحادث في تهشم مقدمة السيارات وسقوط إصابات طفيفة وسط تكدس موري ناتج عن الحادث.
