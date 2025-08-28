إعلان

تكدس مروري أعلى المحور نتيجة حادث تصادم جماعي

06:28 م الخميس 28 أغسطس 2025
    حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو
    حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو
    حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو
القاهرة - مصراوي:

شهد محور 26 يوليو حادث تصادم جماعي بين 4 سيارات مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث تصادم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام 4 سيارات في الاتجاه القادم من أكتوب إلى ميدان لبنان.

تسبب الحادث في تهشم مقدمة السيارات وسقوط إصابات طفيفة وسط تكدس موري ناتج عن الحادث.

محور 26 يوليو حادث تصادم أكتوبر ميدان لبنان
