تكدس مروري أعلى المحور نتيجة حادث تصادم جماعي

القاهرة - مصراوي:

شهد محور 26 يوليو حادث تصادم جماعي بين 4 سيارات مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث تصادم.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام 4 سيارات في الاتجاه القادم من أكتوب إلى ميدان لبنان.

تسبب الحادث في تهشم مقدمة السيارات وسقوط إصابات طفيفة وسط تكدس موري ناتج عن الحادث.