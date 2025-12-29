إعلان

حجز محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا في قضية الفيديوهات للحكم 26 يناير

كتب : أحمد عادل

01:08 م 29/12/2025

هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

كتب- أحمد عادل
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا" في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، للحكم بجلسة 26 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثّا محتوى مخلاً عبر الشبكة المعلوماتية، يتيح للجميع مشاهدته، ويتضمن إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة العامة لتوجيه الاتهام إليهما وإحالتهما للمحاكمة.
ويُذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية سبق أن أيدت حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

