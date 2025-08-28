إعلان

كواليس القبض على بلوجر بمدينة نصر

06:08 م الخميس 28 أغسطس 2025

المتهمة

القاهرة -مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على صانعة محتوى بمدينة نصر؛ لنشرها مقاطع فيديو وصور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة وبحوزتها هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

بلوجر صانعة محتوى مدينة نصر القاهرة
