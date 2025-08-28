كواليس القبض على بلوجر بمدينة نصر

القاهرة -مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على صانعة محتوى بمدينة نصر؛ لنشرها مقاطع فيديو وصور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة وبحوزتها هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.