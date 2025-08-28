إعلان

الداخلية تضبط 18 شخصًا استغلوا 21 طفلًا في التسول بالجيزة

12:54 م الخميس 28 أغسطس 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة، بينهم 8 مسجلين جنائيًا، بعدما استغلوا عددًا من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية بدائرة قسمي شرطة الشيخ زايد أول والثاني بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزة المتهمين على 21 طفلًا كانوا ضحايا لتلك الممارسات، حيث جرى استغلالهم في استجداء المارة والتربح غير المشروع. وبمواجهة المضبوطين اعترفوا بما نُسب إليهم من اتهامات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر التوصل إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التسول الجيزة ضبط مسجلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة