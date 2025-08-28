الداخلية تضبط 18 شخصًا استغلوا 21 طفلًا في التسول بالجيزة

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص و12 سيدة، بينهم 8 مسجلين جنائيًا، بعدما استغلوا عددًا من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع للمارة بطريقة إلحاحية بدائرة قسمي شرطة الشيخ زايد أول والثاني بمحافظة الجيزة.

وعُثر بحوزة المتهمين على 21 طفلًا كانوا ضحايا لتلك الممارسات، حيث جرى استغلالهم في استجداء المارة والتربح غير المشروع. وبمواجهة المضبوطين اعترفوا بما نُسب إليهم من اتهامات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، بينما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر التوصل إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.