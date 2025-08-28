إعلان

ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم خلال 24 ساعة

11:02 ص الخميس 28 أغسطس 2025

ضبط دقيق مدعم

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قرابة 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وجاءت التحركات استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وطرحه بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضبط دقيق مدعم قطاع الأمن العام شرطة التموين حملات تموينية
