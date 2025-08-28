ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قرابة 11 طن دقيق أبيض بلدي مدعم داخل المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وجاءت التحركات استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وطرحه بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

اقرأ أيضًا:

بعد 15 يوم في غيبوبة.. وفاة عروس حلوان قبل أيام من زفافها بعد حقن فيلر

"مش عايزه تتجوز صاحبه".. حكاية "سمر" رفضت طلب شقيقها فقتلها في الشارع

قرار قضائي بشأن البلوجر "بسنت محمد" لاتهامها بنشر محتوى خادش