قرار قضائي بشأن البلوجر "بسنت محمد" لاتهامها بنشر محتوى خادش

06:46 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

البلوجر بسنت محمد

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، حجز البلوجر "بسنت محمد" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام وحيازة مخدر الحشيش، 24 ساعة على ذمة التحقيقات .

وأمرت جهات التحقيق، عرضها على مركز السموم والإدمان لأخذ عينة لبيان مدى تعاطيها للمواد المخدرة من عدمه.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانعة محتوى تُدعى "بسنت محمد" مقاطع فيديو بصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطها بالإسكندرية وتبين أن لها معلومات جنائية وبحوزتها كمية من المواد المخدرة (حشيش – أفيون).

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

البلوجر بسنت محمد النيابة العامة مخدر الحشيش مركز السموم والإدمان الإدارة العامة لحماية الآداب
