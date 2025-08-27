فيديو صادم| فتاة تتعاطى المخدرات في الشارع وتحرك عاجل من الداخلية
كتب - عاطف مراد:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله وقوف فتاة بجوار سيارة "فان" أثناء تعاطي المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها بدون تراخيص، وقائدها المقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، والفتاة الظاهرة بالمقطع وهي مقيمة بنفس الدائرة ولها معلومات جنائية.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، حيث تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
