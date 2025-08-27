إعلان

5 رجال و4 سيدات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي فاخر بالإسكندرية | صور

12:39 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

المتهمين

background

كتب – علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية في ضبط مالك نادٍ صحي شهير، لاتهامه باستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة كشفت أن أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – يدير نادٍ صحيًا بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة أول المنتزه، ويستغله في تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، فضلًا عن الترويج للنشاط عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية النادٍ الصحي، وتمكنت من ضبط مالكه وبصحبته 4 سيدات و5 رجال أثناء ممارسة النشاط غير المشروع.
وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المتهمين

ضبط شبكة دعارة نادٍ صحي الإسكندرية
