موعد وإجراءات تعيين 219 مندوبًا بمجلس الدولة.. اعرف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة شلبي، عن بدء استكمال إجراءات تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من دفعتَي 2020 و2021، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2025.

وطالب المجلس المعينين الجدد بالحضور إلى مقر المجلس بالدقي، قاعة الاجتماعات بالدور الرابع، يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، الساعة 8 صباحًا، لاستيفاء إجراءات التعيين، مع تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

12 صورة شخصية حديثة (زي رسمي وخلفية بيضاء).

6 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

قرار إنهاء الخدمة أو الاستقالة من جهة العمل السابقة (إن وجد).

أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

ويأتي ذلك تمهيدًا لأداء اليمين القانونية أمام المستشار رئيس المجلس قبل استلام العمل رسميًا.

لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، تضمنت الحركة الجديدة تعيين 48 قاضية من السيدات ضمن دفعة تضم 207 مندوبين مساعدين من دفعة 2021، في خطوة غير مسبوقة نحو دعم تمكين المرأة في السلك القضائي المصري.

وأكد المجلس أن القاضيات الجدد اجتزن جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى، وفقًا للمعايير القانونية والدستورية، ترسيخًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

