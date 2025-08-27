إصابة سائق في انقلاب سيارة بعد اصطدامها بأتوبيس أعلى الدائري (تفاصيل)

كتب- علاء عمران:

أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس رحلات أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج، ما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابة قائدها بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث، حيث عُثر على السيارة الملاكي منقلبة وسط الطريق، فيما تدخل عدد من الأهالي لرفع السيارة وتسيير الحركة المرورية لحين وصول الونش.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بعدما حاول قائد السيارة تفادي الاصطدام المباشر بالأتوبيس، فانحرفت السيارة واصطدمت بجانبه قبل أن تنقلب.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.