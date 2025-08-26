إعلان

فيديو | مشاجرة بالحدائق بسبب لعبة.. الأمن يضبط 6 أشخاص

03:54 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

كتب – أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة في حدائق القبة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد طرفي المشاجرة وضبطهما، وهما طرف أول مكون من شخصين، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص، جميعهم مقيمون بالقاهرة، وبحوزتهم العصي المستخدمة في الواقعة.

وأقر المتهمون بأن الخلاف نشأ أثناء ممارستهم إحدى الألعاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزارة الداخلية لعبة مشاجرة مواقع التواصل الاجتماعي
