قتلها عشان شربت المخدرات لوحدها.. ضبط عاطل عذب عشيقته حتى الموت وألقى جثتها بالدائري
12:58 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب - صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على جثة فتاة بجوار سور الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن عشيقها وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة صديقه بعد مشادة بسبب المخدرات.
تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية ملفوفة داخل جوال وبها إصابات متفرقة، بجوار سور الدائري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
أسفرت التحريات عن تحديد هوية المجني عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل تربطه علاقة غير شرعية بها، وأنهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة سويًا. واعترف المتهم بأنه اشترى مخدرات لتعاطيها معها، لكن فوجئ بأنها تناولت الجرعة كاملة بمفردها، ما أثار غضبه فانهال عليها ضربًا بـ"شومة" حتى فارقت الحياة.
وأضاف أنه استعان بصديقه للتخلص من الجثة خشية افتضاح أمره، حيث وضعاها في جوال ونقلاها بدراجة نارية وألقياها بجوار سور الطريق الدائري.
تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
