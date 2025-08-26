كتب- أحمد أبو النجا:

زار المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في إطار حرص الهيئة على توطيد العلاقات المؤسسية وتعزيز سبل التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الملفات والقضايا الهامة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، والتي تباشرها الهيئة نيابة عنها، انطلاقًا من دورها في الدفاع عن المال العام وحماية حقوق الدولة.

وأهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درعًا تذكاريًا للمحافظ، إلى جانب تسليمه أرشيفًا إلكترونيًا متكاملًا يضم كافة القضايا الخاصة بالمحافظة، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحقيق الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القانوني وتحسين آليات إدارة الملفات.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن تقديره لجهود هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح المحافظة، مشيدًا بدور القسم القضائي وما يقدمه من دعم فعّال، ومؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

من جانبه، أكد المستشار حسين مدكور أن الزيارة تأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع مؤسسات الدولة، وتقديم دعم قانوني متكامل يواكب أهداف التنمية.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، بحضور عدد من قيادات هيئة قضايا الدولة.

