"غسل أموال المخدرات".. المنتجة سارة خليفة أمام النيابة من جديد

08:28 م الأحد 24 أغسطس 2025
كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بالتجمع الخامس، تحقيقاتها مع المنتجة سارة خليفة في اتهامها و27 آخرين بغسل الأموال المتحصل عليها من نشاطها الإجرامي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن العصابة يتزعمها "د. ع"، و"س. م"، و"ف. خ"، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خ. ف".

وأسندت للنيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الثالث تأليف عصابة تداخل في إدراتها الرابعة والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة "الإندازول كاربوكساميد" بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما اتهمت النيابة العامة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بتنصيع مادة مخدرة "إندازول كاربوكساميد"، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

