قرار قضائي جديد بشأن استئناف "علياء قمرون" على تجديد حبسها

كتب- أحمد عادل:

أجل قاضي المشورة بالتجمع الخامس، جلسة استئناف البلوجر الشهيرة "علياء قمرون" على قرار تجديد حبسها 15 يومًا في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من بث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، إلى جلسة الغد.

وتقدم محمد عبدالنبي، دفاع البلوجر، بمذكرة استئناف على قرار تجديد حبس موكلته، في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها على تطبيق تيك توك.

كانت جهات التحقيق قررت تجديد حبس البلوجر "علياء قمرون" 15 يومًا، لاتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر "علياء قمرون"، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.