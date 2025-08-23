فيديو صادم | عاطل يتحرش بسيدة في "ميني باص".. والداخلية تكشف تفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بالتحرش بإحدى السيدات حال استقلالها سيارة "ميني باص" أجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة "ميني باص" أجرة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور