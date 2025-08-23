إعلان

فيديو صادم | عاطل يتحرش بسيدة في "ميني باص".. والداخلية تكشف تفاصيل

03:41 م السبت 23 أغسطس 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بالتحرش بإحدى السيدات حال استقلالها سيارة "ميني باص" أجرة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة "ميني باص" أجرة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية تحرش التحرش الجنسي
