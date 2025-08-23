إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المخدرات بالإسماعيلية

02:38 م السبت 23 أغسطس 2025
    المتهمين (3)
    المتهمين (1)
كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا قيام شخصين بالترويج للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطعي الفيديو (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بذات الدائرة) وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

