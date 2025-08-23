استكمال محاكمة 40 متهما بـ"الهيكل الإداري للإخوان"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر محاكمة 40 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وأمانة سر، ممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين الأولين قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع، وأمنه للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017، حتى 21 يناير 2023، إذ تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، ثم انضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، كما وجهت النيابة لبعضهم تهمة تمويل الإرهاب.