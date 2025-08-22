كتب- صابر المحلاوي:

تشهد بوابة مرور مصر الإلكترونية مزادًا علنيًا على إحدى اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، حيث ارتفع سعرها حتى الآن إلى 555 ألف جنيه، وتحمل اللوحة الرقم "س م و 5555". ويدخل في المنافسة على شرائها أربعة متزايدين، على أن يُغلق المزاد غدًا السبت الموافق 23 أغسطس 2025.

وتعد خدمة المزايدة على اللوحات المعدنية من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر، للراغبين في اقتناء لوحات مميزة من خلال إجراءات مبسطة عبر الإنترنت.

خطوات المشاركة في المزايدة على لوحة معدنية مميزة:

الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

اختيار أيقونة "لوحتك".

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة.

الضغط على "كون لوحتك الآن".

إدخال أرقام وحروف اللوحة المرغوبة والبحث عنها.

وبعد تقديم الطلب، تقوم إدارة الموقع بإدراج اللوحة ضمن المزادات المتاحة، ليتمكن مقدم الطلب من المنافسة عليها. وفي حالة الفوز، يتم سداد القيمة عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا من خلال البنوك المتعاقدة مع المنصة.