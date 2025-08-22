إعلان

في قلب القاهرة.. ضبط ورشة سرية لتصنيع االأسلحة البيضاء دون ترخيص

12:55 م الجمعة 22 أغسطس 2025

ضبط ترسانة سلاح أبيض داخل ورشة سرية لتصنيع الأسلحة

كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص في تصنيع الأسلحة البيضاء وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف الورشة وضبطه وبحوزته 196 قطعة سلاح أبيض متنوعة، إضافة إلى مجموعة من الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وبمواجهته اعترف المتهم بتصنيع المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

