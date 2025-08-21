الداخلية تطلق مبادرة لتمكين المرأة المعيلة في المناطق الحضارية

القاهرة - مصراوي:

بادرت وزارة الداخلية بإعداد مراكز تدريب مخصصة للمرأة المعيلة داخل مدينة الأسمرات كمرحلة أولى وجارى العمل على إعداد مراكز أخرى بباقى المناطق الحضارية لتدريب السيدات على الحرف اليدوية المختلفة.

البداية كانت للتدريب على أعمال الخياطة وتفصيل الملابس بأسلوب إحترافى والإستفادة من خبرات المدربين المحترفين الذين وفرتهم وزارة الداخلية خصيصاً لهذا البرنامج بما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة تسهم فى تحسين مستوى معيشتهن. وأعربت المشاركات عن تقديرهن للدعم المستمر الذى يتلقينه من الوزارة فى إطار تمكينهن ومساندتهن.

وفى خطوة عملية نحو تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة، نظمت وزارة الداخلية احتفالية خاصة تم خلالها إهداء ماكينات الخياطة للمشاركات لدعمهن لبدء مشروعاتهن الخاصة وتوفير مصدر دخل ثابت يساعدهن فى توفير إحتياجات أُسرهن.

وتأتى المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية؛ لدعم المرأة المعيلة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع من خلال تأهيلها اقتصادياً واجتماعياً بما يتسق مع رؤية الدولة الشاملة لتمكين المرأة ودورها المحورى فى دعم الأسرة والمجتمع.

اقرأ أيضا: