مداهمة صادمة بالنزهة.. 13 سيدة و5 رجال في نادٍ صحي للأعمال المنافية للآداب

06:24 م الخميس 21 أغسطس 2025

شبكة منافية للآداب

background

القاهرة - مصراوي:

داهم ضباط مكافحة جرائم الآداب نادٍ صحي بدون ترخيص بالنزهة، تديره سيدة في الأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بإدارة سيدة لنادي صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية النادى وأمكن ضبط مالكته وبصحبتها 13 سيدة من بينهن 6 يحملن جنسيات دول مختلفة و5 أشخاص اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى.

نادي صحي النزهة القاهرة مباحث الآداب
