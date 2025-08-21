القاهرة - مصراوي:

داهم ضباط مكافحة جرائم الآداب نادٍ صحي بدون ترخيص بالنزهة، تديره سيدة في الأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بإدارة سيدة لنادي صحى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، والترويج لنشاطهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية النادى وأمكن ضبط مالكته وبصحبتها 13 سيدة من بينهن 6 يحملن جنسيات دول مختلفة و5 أشخاص اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى.

