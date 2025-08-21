كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة في عدة محافظات، لمحاولتهم جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم فى قضايا " اتجار بالمخدرات - سلاح - قتل عمد - شروع فى قتل - ضرب وإحداث عاهة - سرقة بالإكراه" بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدي الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "اتجار بالمخدرات، سلاح نارى، إستعراض قوة، سرقة بالإكراه، خطف" بنطاق محافظات "قنا، الأقصر ، أسيوط، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيروين - بودر - هيدرو"، عدد من الأقراص المخدرة، 126 قطعة سلاح نارى "21 بندقية آلية، 51 بندقية خرطوش، 53 فرد خرطوش، طبنجة ".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (75) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

والدة المذيعة شيماء جمال: تنفيذ حكم الإعدام في أيمن حجاج والغرابلي قاتلي ابنتي

"دفنوه جنب ابنه".. دفاع قاتل المذيعة شيماء جمال يكشف تفاصيل إعدام موكله

أول قرار بشأن دعوى مرتضى منصور لإلغاء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر