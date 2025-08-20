إعلان

6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بكرداسة

11:11 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

حادث تصادم

كتب- صابر المحلاوي:

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم كرداسة ووجود مصابين.

بانتقال رجال المباحث والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة سائق (30 عامًا) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت بها سيارة ميكروباص قيادة سائق (44 عامًا) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وبصحبته 4 أشخاص آخرين أصيبوا جميعًا بكسور وكدمات وسحجات.

جرى التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

