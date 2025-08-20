إعلان

قفزتا من الشباك.. تفاصيل قيام 3 مسجلين خطر بخطف سيدتين في بولاق

09:06 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

قفزتا من الشباك.. تفاصيل قيام 3 مسجلين خطر بخطف سي

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف سيدتين تحت تهديد السلاح والتعدي عليهما بالضرب وممارسة الفجور معهما داخل شقة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما قفزتا من شباك الشقة بالطابق الأول هربًا من المتهمين، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

البداية عندما تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أيمن السكوري، يفيد فيه حضور سيدتين مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلى ديوان القسم، وقاما بتحرير محضرًا ضد 3 أشخاص على معرفة بهما، حيث قام المتهمون باصطحابهما من كافتريا تحت تهديد السلاح إلى مسكنهم بدائرة القسم والتعدي عليهم جنسيًا، ما أدى إلى قفزهما من الطابق الأول من الشقه للهروب منهم.

وألقى القبض على المتهمين بمعرفة الرائدين على باسل ومحمود الدالي معاوني القسم، وبمواجهتهم أمام المقدم أيمن السكوري رئيس المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

