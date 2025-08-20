إعلان

الجنح تبرئ لاعب كرة قدم من تهمة قتل سيدتين بالخطأ على الأوتوستراد

08:07 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

صورة من الحادث

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة الجنح ببراءة محمد محي، لاعب نادي مودرن سبورت، من اتهامه بالتسبب في وفاة سيدتين وإصابة شخصين آخرين من أسرة واحدة، في حادث سير وقع بطريق الأوتوستراد بمنطقة المعصرة.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن المتهم ألتزم بحزام الأمان والسرعة المحددة للطريق وهي 60 كم في الساعة، وأنه تفاجأ بعبور الضحايا الطريق أمامه دون استخدام كوبري المشاه الموجود بالقرب من مكان الحادث.

وتلقى قسم شرطة المعصرة تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول 4 مصابين إثر حادث دهس، وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدتين وإصابة اثنين آخرين أثناء عبورهم الطريق، بعدما صدمتهم سيارة يقودها اللاعب.

وأكدت التحريات أن المتهم سلّم نفسه للأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

