تفاصيل مصرع شاب وإصابة 7 آخرين بسبب "كيس زبالة" في دار السلام

07:20 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

كتب- محمود الشوربجي:

بدأت النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب في مشاجرة دامية، بسبب خلافات الجيرة، بعزبة خير الله في دار السلام.

وكشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن مصرع شاب في العشرينات وإصابة شقيقيه بجروح بالغه، علاوة على إصابة 5 أشخاص من العائلة الأخرى.

وتبين من التحقيقات والتحريات أن المشاجرة نشبت بسبب "كيس زبالة" وضع أمام منزل أحدهم، ونشبت مشادة كلامية بين أحد طرفي العائلة، تطورت إلى مشاجرة شارك بها أقرباء العائلتين، بالأسلحة البيضاء.

كما تبين مصرع شاب يدعى "محمود" إثر طعنة نافذة بالصدر، وإصابة 7 آخرين من طرفي المشاجرة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي عقب توقيع الكشف الطبي بمعرفة خبراء الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، وضبط وإحضار باقي أطراف المشاجرة للتحقيق معهم.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام، إخطار من المستشفى يفيد بوصول جثة شاب و٧ مصابين آخرين في مشاجرة، بشارع الصيانة بمنطقة عزبة خير الله، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وحرر محضر رسمي، وتم وضع المصابين تحت تصرف النيابة، وضبط باقي أطراف المشاجرة.

