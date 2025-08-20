ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة الشاي و121 طن لحوم فاسدة في القليوبية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم التموينية وضبط المنتجات المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز قليوب، عُثر بداخله على كميات كبيرة من الشاي مجهول المصدر وعبوات تحمل بيانات مغشوشة، إلى جانب خطوط إنتاج وماكينات تغليف.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية المدير المسئول عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ وتجميد السلع الغذائية بدائرة قسم ثان العبور، عُثر بداخلها على أكثر من 121 طنًا من اللحوم البلدية الجاموسي المجمدة مجهولة المصدر، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية وانبعاث روائح كريهة منها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.