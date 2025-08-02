النيابة الإدارية تحقق في انفجار "أنبوبة" داخل مطعم ومشاجرة بسوهاج

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة الإدارية بسوهاج (القسم الثاني)، التحقيق فيما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بشأن وقوع انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم بمدينة سوهاج، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، واندلاع حريق ألحق خسائر مادية بالممتلكات، كما تم رصد واقعة أخرى تمثلت في مشاجرة بين العاملين بعدد من المحال التجارية بالمدينة ذاتها.

وكلفت المستشارة نهى شقويري – مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عبد العال فرج، وعضوية كل من المستشار محمد عبد اللطيف البهنساوي، والمستشار محمد سيد البدري – رئيس النيابة، للانتقال إلى موقعي الحادثين وإجراء المعاينات اللازمة.

انتقل فريق التحقيق إلى موقع المطعم المتضرر، برفقة عدد من المختصين من الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وتبين من المعاينة أن الواقعة حدثت مساء الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري في تمام الساعة 10:25 مساءً، داخل مطعم معد لتجهيز الطعام ويقع في ممر ضيق يفتقر إلى الاشتراطات الفنية اللازمة لترخيص مثل هذا النشاط.

واتضح أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المطعم، مما أدى إلى امتداد النيران لتلحق أضرارًا بواجهات عدد من المحال التجارية المقابلة، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة، كما تبين أن الممر يضم عدة محال غير مرخصة، وعلى إثر الحادث، أصدرت الجهة الإدارية قرارات غلق إداري لعدد من تلك المحال.

وقام فريق التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، والاستماع إلى شهادات عدد من شهود العيان، وقرر استدعاء المختصين بديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية، ومديرية القوى العاملة، وإدارة الحماية المدنية، للوقوف على مدى وجود تراخيص للمحال المتضررة، ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للمصابين لبحث إمكانية سماع أقوالهم.

كما انتقل فريق التحقيق إلى موقع المشاجرة التي وقعت مساء الجمعة أيضًا في تمام الساعة 11 مساءً، بين عاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات، على خلفية خلاف حول أولوية استغلال المنطقة البينية لوضع الطاولات، والتي يشغلها الطرفان دون ترخيص.

أسفرت المشاجرة عن إصابة عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم بمكان الواقعة، وأثبتت المعاينة وجود عدد من الإشغالات المخالفة بالطريق العام والمناطق المجاورة لموقع المشاجرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، إلى جانب عدم توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية في بعض تلك المحال.

وقررت النيابة استدعاء المختصين بالوحدتين المحليتين بحي شرق سوهاج ومركز ومدينة سوهاج، وديوان عام المحافظة، ومديرية القوى العاملة، والحماية المدنية، للوقوف على حجم المخالفات والمسؤولين عنها.