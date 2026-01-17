كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تضرر إحدى السيدات من شخص ينتحل صفة موظف بإحدى شركات الدفع الإلكتروني، ويستولي على مبالغ مالية بحجة تحديث البيانات.

وبالفحص، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة العدوه بمحافظة المنيا، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت تورطه في النشاط الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

