خد "برسيم" من أرضي.. ضبط شاب كسر زراع آخر في الدقهلية | فيديو

كتب : علاء عمران

01:15 م 17/01/2026 تعديل في 01:16 م

المتهمين


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة منية النصر من ربة منزل برفقة نجلها (مصاب بكسر في اليد اليمنى – مقيمان بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته، وذلك على خلفية مشاجرة بينهما بسبب قيام نجلها بأخذ كمية من محصول زراعي "برسيم" من الأرض الخاصة بالمشتكى في حقه.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط شاب محافظة الدقهلية

