التحقيق في مشاجرة بين سمكري ومالك محل في حلوان



كتب- محمود الشوربجي:

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة نشوب مشاجرة بين سمكري ومالك محل، وإشهار المتهم الأول سلاح أبيض بسبب البيع والشراء بمنطقة حلوان، حيث أمرت النيابة بحبس الطرفين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن نشوب مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (سمكري "له معلومات جنائية") وطرف ثان (مالك محل) مقيمان بدائرة القسم، لخلافات بينهما حول البيع والشراء قام على إثرها الطرف الأول بإشهار سلاح أبيض محاولًا التعدي على الطرف الثاني دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة "وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.