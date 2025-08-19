"مسجلة خطر وبتشرب حشيش".. تفاصيل سقوط "راقصة الهرم" المثيرة للجدل

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الآداب كواليس القبض على راقصة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

أكدت المعلومات والتحريات بنشر إحدى الراقصات مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى ترقص خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وتبين أن لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وبحوزتها هاتفي محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.