كتب- أحمد أبو النجا:

قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى محافظة البحيرة، يرافقه المساعد الأول وعدد من مساعديه المختصين. وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي رحبت به معربة عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على دعم وتطوير منظومة القضاء وتوفير بيئة عمل تليق بالقضاة والعاملين بالمحاكم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمقار المحاكم ومأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق.

وتوجّه الوزير، برفقة المحافظ والحضور، إلى مبنى مجمع محاكم دمنهور الابتدائية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمبنى بالكامل والاطمئنان على سير العمل، بهدف إعادة المبنى للخدمة بكفاءة. وخلال الجولة، أكد المستشار عدنان فنجري أن محكمة دمنهور تحظى باهتمام خاص نظرًا لأهميتها كمرفق قضائي حيوي يخدم أبناء محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية في مارس 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

كما افتتح الوزير المبنى الجديد الملحق بمحكمة كفر الدوار، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مكوناته، إذ يضم أربعة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، وقد روعي فيه استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهّل عمل القضاة والمتقاضين. وتفقد سيادته المكتب الأمامي، وقاعات الجلسات والمداولة، ومكاتب الموظفين، واستراحة السادة المحامين، كما تابع أعمال رفع كفاءة وترميم فرع التوثيق بالمحكمة، موجّهًا بسرعة الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير العدل استمرار التنسيق بين الوزارة ومحافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين بما يعزز بناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون. وأضاف أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير منظومة العدالة بما يواكب خطة الدولة في التحول الرقمي، وصولًا إلى مرحلة التقاضي عن بُعد في مختلف أنواع الدعاوى، تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبها، أشادت محافظ البحيرة بالجهود الكبيرة المبذولة من وزارة العدل في مختلف أنحاء الجمهورية لتحديث وتطوير دور العدالة، على نحو يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل نقلة نوعية في توفير خدمات عدلية متطورة وميسّرة للمواطنين.

واختتم الوزير جولته بتفقد فرع توثيق التطبيقيين الكائن بجوار المحكمة، للاطمئنان على حسن سير العمل به وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.