جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 بمحافظة جنوب سيناء، وسط تشديدات وإجراءات أمنية مكثفة.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 3683 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 50 لجنة على مستوى 8 إدارات تعليمية، بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من مدن شرم الشيخ، وسانت كاترين، ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه تتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، مؤكدًا أنه جرى غلق جميع اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان متابعة من المديرية والإدارات التعليمية للمرور على اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات.

وأكد عتلم التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وإزالة أي معوقات قد تعوق سيرها، وتحقيق الانضباط والهدوء داخل اللجان، ومنع الغش بكافة أشكاله، مع التعامل بكل حزم مع أي مخالفات وفقًا للقانون.

وأشار إلى أنه جرى مراجعة أوراق الأسئلة جيدًا بعد طباعتها، مع توفير وطرح نماذج امتحانات استرشادية للطلاب في جميع المواد قبل الامتحانات بوقت كافٍ، خاصة أن الامتحانات تُجرى بنظام «البوكليت»، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لما لهذا النظام من دور في الحد من فرص الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.

ولفت إلى أن النماذج الاسترشادية مطابقة تمامًا لمواصفات الورقة الامتحانية التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات داخل اللجان.

ويؤدي الطلاب امتحانات اليوم على فترتين؛ الأولى في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف، والفترة الثانية في مادة التربية الدينية، لمدة ساعة ونصف، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف.