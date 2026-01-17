كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ28 من مبادرة (كلنا واحد)، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ28 من مبادرة (كلنا واحد) توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية، وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية، ومسؤولي كبرى السلاسل التجارية، وأصحاب المطاعم، ومحال الحلويات، وموردي الفوانيس والياميش، للمشاركة في المبادرة.

كما تم، لأول مرة، التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة، لتصل إلى:

(3125 فرعًا للسلاسل التجارية – 172 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا – 107 قوافل متحركة – 877 فرعًا لمطاعم متنوعة – 416 فرعًا لمحال حلويات متنوعة)، بإجمالي 4697 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والمُوضح أماكنها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية المختلفة للمواطنين.

