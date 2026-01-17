القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة قها بمحافظة القليوبية واقعة محاولة غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بعد مرور ساعة من بدء امتحان مادة اللغة العربية، أثناء محاولته تصوير ورقة الأسئلة وتداولها.

وقال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة وتحريزه، مؤكدًا أن ما أقدمه الطالب يُعد محاولة غش إلكتروني صريحة، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانتظام ويسر داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة، وسط أجواء هادئة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية الامتحانية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.