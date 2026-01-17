إعلان

بالصور.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

09:59 ص 17/01/2026 تعديل في 10:56 ص
    امتحانات الإعدادية بالبحيرة
    قلق أولياء الأمور أمام اللجان
    امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة
    مراجعة اللحظات الأخيرة
    انتظار وترقب قبل دخول اللجان

البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة بمحافظة البحيرة، والتي يستعد لأدائها 134 ألفًا و573 طالبًا وطالبة.

وصرّح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأنه جرى تجهيز 618 لجنة امتحانية داخل نطاق 18 إدارة تعليمية، من بينها 592 لجنة مخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، تستقبل 128 ألفًا و710 طلاب وطالبات.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 23 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، تستقبل 5 آلاف و828 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 3 لجان للتربية الخاصة تستقبل 35 طالبًا وطالبة.

وأكد وكيل الوزارة التشديد على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى اللجان، مع التأكيد على مراجعة الطلاب لإجاباتهم قبل تسليم أوراق الإجابة للملاحظين.

وأشار "الديب" إلى إعداد أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، مع ضمان تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان، والتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، من خلال تواجد زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة، وتجهيز غرف الإسعافات الأولية.

ووجّه وكيل الوزارة رسالة طمأنة للطلاب، مؤكدًا أن الامتحانات تُعقد في أجواء آمنة ومنضبطة تراعي البعد النفسي والإنساني للطلاب، مضيفًا أن «أولادنا أمانة»، وأن تعليم البحيرة يعمل بروح الفريق الواحد للخروج بمنظومة امتحانية مشرفة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة محافظة البحيرة

