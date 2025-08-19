مصرع 8 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية

كتَب- علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المُرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في القضاء على أخطر بؤرة إجرامية لتجارة وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية، مكوَّنة من 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، اتخذت من الجزر النيلية الواقعة بين محافظتي المنوفية والقليوبية وكراً لنشاطها الإجرامي.

أسفرت المواجهة، التي شاركت فيها قوات من قطاع الأمن المركزي، عن مصرع جميع العناصر الإجرامية عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع القوات، التي ضبطت بحوزتهم 125 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو – هيروين – آيس – حشيش) و8 قطع أسلحة نارية، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 16 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.