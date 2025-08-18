إعلان

مشاجرة بالخرطوش في المرج وانقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

10:32 م الإثنين 18 أغسطس 2025

طلق خرطوش

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام محطة وقود توتال.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اتجاه الفيوم اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بعد مدخل الواحات.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

في سياق آخر، اندلع حريق بـ" عشة حمام" أعلى سطح عقار مكون من 12 طابقا بشارع الترعة أمام مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

فيما أصيب شخص بطرق خرطوش بالبطن إثر مشاجرة بعزبة هاشم سلمان بعد سجن أطفال الأحداث بمنطقة المرج واكثف الشطة جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

