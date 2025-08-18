قرار عاجل من القضاء بشأن محاكمة المتهمين في مطاردة فتيات طريق الواحات

كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 3 طلاب جامعيين وسائق "أوبر" في واقعة مطاردة 3 فتيات على طريق الواحات، والتي أسفرت عن إصابة اثنتين منهن جراء تصادم سيارتهن مع تريلا، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، وذلك لسداد رسوم الإعلان بالدعوى المدنية.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، للمتهمين "مازن. ن"، و"عبد الرحمن. ج"، و"مهند. ج"، و"يحيى. ع"، تهمة التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات وعبارات ذات طبيعة جنسية، وتكرار تلك الأفعال من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمدًا عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.

وأوضحت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة القوانين واللوائح المرورية، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطرًا وأدت إلى وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة لهن.

وأضافت النيابة أن الحادث أسفر أيضًا عن تلفيات بالسيارة الخاصة بالمجني عليها رنا إبراهيم فوزي عطية.

