وزير الخارجية: قمة مصرية أمريكية في 2026

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حقيقة ما تردد عن لقاءات محتملة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن التقارير التي تزعم اللقاء الثلاثي "خاطئة تمامًا".

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إن التقارير التي استندت إلى مصادر أمريكية حول هذا اللقاء غير صحيحة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس ترامب، أوضح الوزير أن "لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ترامب أمر وارد جدا خلال العام المقبل"، مشيراً إلى أن ذلك سيكون في إطار العلاقات المتميزة والثقة المتبادلة والاحترام بين القيادتين.

ولفت إلى الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً أن هناك إمكانية بالتأكيد في العام القادم.. سيكون هناك لقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب".

وشدد عبد العاطي على طبيعة العلاقة القوية والممتدة بين الرئيسين، مستشهداً بالتصريحات الإيجابية المتبادلة بينهما كدليل على متانة هذه العلاقة الاستراتيجية.