إعلان

وزير الخارجية: قمة مصرية أمريكية في 2026

كتب : حسن مرسي

11:15 م 28/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حقيقة ما تردد عن لقاءات محتملة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن التقارير التي تزعم اللقاء الثلاثي "خاطئة تمامًا".

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إن التقارير التي استندت إلى مصادر أمريكية حول هذا اللقاء غير صحيحة.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الرئيس ترامب، أوضح الوزير أن "لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ترامب أمر وارد جدا خلال العام المقبل"، مشيراً إلى أن ذلك سيكون في إطار العلاقات المتميزة والثقة المتبادلة والاحترام بين القيادتين.

ولفت إلى الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً أن هناك إمكانية بالتأكيد في العام القادم.. سيكون هناك لقاءات ثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب".

وشدد عبد العاطي على طبيعة العلاقة القوية والممتدة بين الرئيسين، مستشهداً بالتصريحات الإيجابية المتبادلة بينهما كدليل على متانة هذه العلاقة الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قمة مصرية أمريكية الخارجية المصرية السيسي وترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة