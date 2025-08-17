"نيلسون مانديلا".. محور دورة تدريبية جديدة لطلاب كلية الشرطة | صور

كتب- علاء عمران:

نظّمت كلية الشرطة فعاليات دورة تدريبية في مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا"، خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس 2025، لطلبة وطالبات الكلية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتهدف إلى إعداد وتدريب الطلبة والطالبات على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة النزلاء، بما يتوافق مع القوانين المصرية، وصولًا إلى أفضل معدلات الأداء التي تنسجم مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضمّن برنامج الدورة العديد من المحاور، من أبرزها:الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، والمعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، ومتطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية، وإرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، وكيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، والتعامل مع الاحتياجات الطبية للنزلاء وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة (ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية)، ودور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي ختام الدورة التدريبية، أعرب مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن شكرهم لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على دعمهم المستمر لبرامج المكتب التدريبية.

ويأتي تنظيم هذه الدورة انعكاسًا لحرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمني في مختلف المجالات الأمنية.