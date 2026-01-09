إعلان

الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج 27 دائرة انتخابية

كتب : صابر المحلاوي

07:38 م 09/01/2026

القاضي المستشار حازم بدوي

كتب- صابر المحلاوي:

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الهيئة أن الجولة الخاصة بجولة الإعادة أُجريت يومي الأربعاء والخميس الموافقين 31 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026 في الخارج، ويومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 داخل جمهورية مصر العربية، لاختيار 49 مرشحًا يمثلون هذه الدوائر.

ويأتي هذا المؤتمر الصحفي لتقديم النتائج الرسمية وإتاحة الفرصة للإعلاميين لمتابعة تفاصيل الجولة الأخيرة.

