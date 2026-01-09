"رفده من الشغل".. التفاصيل الكاملة لـ عامل طعن مديره داخل مطعم بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مأساوية شهدها أحد المطاعم بمنطقة العجوزة، حيث تعدى شاب في العقد الثالث من عمره على مديره بسلاح أبيض، قبل أن ينهي حياته داخل المطعم بنفس الطريقة..

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشاب كان يعمل في المطعم قبل أن يتم فصله من العمل بسبب استمرار تعاطيه لمخدر الآيس رغم تحذيرات مديره المتكررة، وفي مساء يوم الخميس، توجه العامل إلى المطعم، وما إن شاهده المدير نهره على الحضور خشية افتعال أي أزمة، إلا أن الشاب فاجأ الجميع بالهجوم مستخدمًا سلاحًا أبيض "كتر"، حيث وجه طعنة قاتلة لمدير المطعم أسقطته غارقًا في دمائه.

وأشار تقرير التحريات إلى أن الشاب بعد الهجوم صعد إلى ذروته حين أخرج أداة حادة أخرى "الكتر" وغرسها في عنقه، منهيًا حياته داخل المطعم، وسط ذهول الموظفين والرواد.

على الفور، وصلت قوات قسم شرطة العجوزة إلى مكان الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، حيث تم نقل مدير المطعم المصاب إلى غرفة العناية المركزة، فيما أودعت جثة المتوفى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المطعم لمراجعتها والاستعانة بها في تحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق، كما كلفت النيابة فريق الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة والإصابات، فيما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان من العاملين ورواد المطعم لتحديد ظروف الحادث.

وأكدت النيابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيقات، بما يشمل تقرير شامل عن الدوافع وعوامل الواقعة، على أن يشمل التقرير كل جوانب الحادث بدءًا من خلافات العمل إلى الحالة النفسية للشاب.