إعلان

"رفده من الشغل".. التفاصيل الكاملة لـ عامل طعن مديره داخل مطعم بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:14 م 09/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مأساوية شهدها أحد المطاعم بمنطقة العجوزة، حيث تعدى شاب في العقد الثالث من عمره على مديره بسلاح أبيض، قبل أن ينهي حياته داخل المطعم بنفس الطريقة..

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشاب كان يعمل في المطعم قبل أن يتم فصله من العمل بسبب استمرار تعاطيه لمخدر الآيس رغم تحذيرات مديره المتكررة، وفي مساء يوم الخميس، توجه العامل إلى المطعم، وما إن شاهده المدير نهره على الحضور خشية افتعال أي أزمة، إلا أن الشاب فاجأ الجميع بالهجوم مستخدمًا سلاحًا أبيض "كتر"، حيث وجه طعنة قاتلة لمدير المطعم أسقطته غارقًا في دمائه.

وأشار تقرير التحريات إلى أن الشاب بعد الهجوم صعد إلى ذروته حين أخرج أداة حادة أخرى "الكتر" وغرسها في عنقه، منهيًا حياته داخل المطعم، وسط ذهول الموظفين والرواد.

على الفور، وصلت قوات قسم شرطة العجوزة إلى مكان الواقعة برفقة سيارات الإسعاف، حيث تم نقل مدير المطعم المصاب إلى غرفة العناية المركزة، فيما أودعت جثة المتوفى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المطعم لمراجعتها والاستعانة بها في تحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق، كما كلفت النيابة فريق الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة والإصابات، فيما استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان من العاملين ورواد المطعم لتحديد ظروف الحادث.

وأكدت النيابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيقات، بما يشمل تقرير شامل عن الدوافع وعوامل الواقعة، على أن يشمل التقرير كل جوانب الحادث بدءًا من خلافات العمل إلى الحالة النفسية للشاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يطعن مديره داخل مطعم بالجيزة يطعن مديره بسبب رفده من الشغل النيابة العامة بالجيزة تعدى شاب على مديره بسلاح أبيض

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
علاقات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
حوادث وقضايا

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

مصر للطيران تعلّق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان