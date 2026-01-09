إعلان

استغل غياب الأم.. تفاصيل اتهام "نقاش" بالتعدي على نجلته وهتك عرضها في العياط

كتب- صابر المحلاوي:

10:54 م 09/01/2026

تعبيرية

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في اتهام رجل في الأربعين من عمره بالتعدي على نجلته البالغة 13 عامًا وهتك عرضها بمنطقة العياط، مستغلاً غياب والدتها نتيجة خلافات أسرية.

وطلبت النيابة الأجهزة الأمنية بإعداد التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، واستماع أقوال الأم، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي والتأكد من صحة الاتهامات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد حضور ربة منزل برفقة نجلتها إلى رئيس قطاع الجنوب، وتحرير محضر بتضررها من زوجها "نقاش" (٤٠ سنة)، ووالد الطفلة، بعد أن أخبرتها الفتاة بما تعرضت له أثناء نومها من تعدٍ وهتك عرض.

وأوضحت الأم أنها تركت منزل الزوجية منذ نحو شهر بسبب خلافات زوجية، إلا أن نجلتها أخبرتها بالواقعة أثناء غيابها عن المنزل.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أمام النيابة اعترف بارتكابه الواقعة، فيما تولت النيابة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحريات ونتائج الفحص الطبي للطفلة.

