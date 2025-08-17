كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين "مسن" أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة ثان المنتزه من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول أثناء تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بالإسكندرية)، وعُثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول المستولى عليه، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة "بدون ترخيص").

وجرى التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

